〔全球金融〕欧盟向德交所和纽约泛欧交易所并购交易发出异议声明

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透10月5日电---德意志交易所(DB1Gn.DE)和纽约-泛欧交易所集团NYX.N周三收到一份逾130页的文件.该份文件概述了欧盟对德意志交易所90亿美元收购纽约-泛欧交易所的忧虑.
欧盟反垄断监管机构一如预期发表的"异议声明",使这两家公司坐到了谈判桌前,可能就达成协议所需做出的让步进行商讨.德意志交易所和纽约-泛欧交易所结盟将打造出全球最大的交易所.
如果在未来几个月中监管当局的要求超出了两交易所可承受的范围,这两家交易所亦可能取消收购交易.这一过程可能要持续至年底.
德意志交易所和纽约-泛欧交易所称,接获正式的异议声明是正常的一步,但这并不能预判最终是否通过反垄断评估的结果.
该份异议声明明确提出欧盟对竞争方面的担心.德意志交易所和纽约-泛欧交易所可以通过说服欧盟执委会这看法是错误的,或者提出相关补救措施,来缓解监管机构的忧虑.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
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