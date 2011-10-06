《全球重要经济事件一览表》--10月6日-10月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月6日(四)

柏林--经济合作暨发展组织(OECD)会议.德国总理梅克尔、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克、OECD秘书长葛利亚、欧洲央行(ECB)总裁特里谢和德国财长朔伊布勒将出席.

东京--日本央行货币政策会议(至10月7日).

伦敦--英国央行货币政策委员会宣布利率决议.

柏林--德国联邦经济和技术部与经济合作暨发展组织(OECD)联合举办"促进全球范围内可持续增长和经济合作"国际会议(至10月7日).

柏林--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,1145公布利率决议,1230召开记者会.

雅典--德国经济部长Philip Roesler、德国总理梅克尔所在自由民主党党首对希腊进行官方访问(至10月7日).

里斯本--葡萄牙央行公布2011年秋季经济公报.

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg就"GDP增长和资源利用"发表演讲(1300).

瑞典马尔默--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加由SBAB银行Malmo办公室组织的餐会(1000).

华盛顿--美国财政部长盖特纳向众议院金融服务委员会递交来自金融稳定监管委员会(FSOC)关于FSOC活动和金融稳定面临的威胁的首份年度报告.

华盛顿--美国财长盖特纳就提交给国会的金融稳定监管委员会年度报告,在参议院金融委员会作证(1400).

华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)在参议院常设调查委员会,就商品市场投机活动和多德-弗兰克法案中限制石油等大宗商品期货、期权和互换合约投机性仓位规模相关规定的执行情况作证(1330).

美国德州沃斯堡--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在 克萨斯经济发展委员会2011年会暨成立50周年大会上发表讲话(1500).

10月7日(五)

东京--日本央行货币政策会议(最後一天).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就美国经济和金融能力发表讲话(1445).

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在德州A&M零售业峰会上作"有关经济的报告"(1330).

10月8日(六)

巴黎--法国总统萨科齐会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德(1000).

10月9日(日)

柏林--德国总理梅克尔会见法国总统萨科齐,讨论10月17日展开的欧盟峰会事宜(1500).

10月10日(一)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在CEBR/皇家经济学会发表演讲,题为"货币政策与金融混乱".

芝加哥--美国众议院金融服务委员会主席巴克斯(Spencer Bachus)就抵押贷款融资行业的现状发表讲话.

10月11日(二)

东京--日本央行公布月报.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月度报告.

都柏林--欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行官员访问爱尔兰,对纾困计划的执行进行检查.

纽约--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在GAIM-GMA会议上作主旨发言(1500).

10月12日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月20-21日会议记录(1800).(注:自原定日期10月11日推後)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)针对外汇市场的高频交易发表讲话(0400).

都柏林--爱尔兰银行业联合会年会.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将发表讲话(0730).

里加--欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行年会上发表讲话.

伦敦--欧洲央行总裁特里谢在欧洲金融市场协会发表讲话(1830).

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在沃顿商学院赛缪・泽尔与罗伯特・鲁瑞房地产研究中心(Samuel Zell and Robert Lurie Real

Estate Center)就经济前景发表讲话(1730).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会国际货币政策与贸易小组最终审定有关重新批准多边发展银行的议案(1400).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望,包括首次冬季燃料前景展望(1600).

美国俄亥俄州阿克伦--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话(1715).

10月13日(四)

东京--日本央行公布9月6-7日货币政策会议记录.

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0800).

蒙大拿州悉尼--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对(蒙大拿州)悉尼地区商界领袖发表讲话(1830).

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在"平衡全球经济"节目上发表引言,主要内容为欧洲货币政策当前状况(1545).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会的国际货币政策与贸易小组委员会举行听证会,检视美国房屋金融体系健康状况与全球金融稳定之间的关系(1400).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)