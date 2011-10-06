〔企业并购〕微软以85亿美元收购Skype的交易可望获欧盟放行--FT

路透伦敦10月6日电---金融时报(FT)周四报导,微软(MSFT.O)以85亿美元(59亿欧元)收购网络电话服务商Skype的交易可望获得欧盟批准.

报导称,欧盟竞争事务执委阿尔穆尼亚将为微软交易计划亮出绿灯,尽管潜在竞争对手抱怨称,微软的Windows软件绑定网络电话服务不利竞争,应当加以阻止.

金融时报称,欧盟料通过这项收购交易,而不要求任何补偿或进行任何深入的第二阶段调查.

微软斥资85亿美元收购Skype,是该公司史上最大一宗并购交易,并能使微软的新款Windows Phones直接与谷歌(GOOG.O)和苹果(AAPL.O)已经载有视频通话功能的智能电话相竞争.

该交易今年6月获美国反垄断监管当局批准.欧盟点头放行,清除了馀下的监管障碍之一.(完)