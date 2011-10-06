《外汇专栏》美国就业数据公布在即,美元多头承担博小利亏大钱风险

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton; 编译 兰秀娟

路透伦敦10月5日电---外汇交易员针对美国周五的非农就业数据可能疲弱进行布仓,而且市场作多美元,那麽意外强劲的数据可能引发剧烈反应.

之前三次非农报告公布後投资者风险偏好的转变,所导致的欧元兑美元EUR=波幅介于2.7-5.2%之间.

不过,投机性仓位经大规模转变後,目前交易员大举押注美元走坚,而在7、8、9月期间,非农报告公布前是有类似规模仓位押空美元.

7月8日公布的6月非农数据令人失望,新增就业岗位仅1.8万个,逊于预估的新增9万.投资者随之抛售包括欧元在内的风险资产,到7月12日,欧元兑美元从1.4315附近下跌了约3.3%,至1.3835美元.

8月5日出炉的7月非农报告好于预期,新增岗位11.7万个,预估为增加8.5万.数据平息了市场的最严重担忧,截至8月29日,欧元兑美元从1.4160上扬约2.7%,来到1.4548.

然而,9月2日公布的8月非农报告显示,新增非农就业岗位为零,避险情绪随之飙升,到9月12日,欧元兑美元从1.4250下挫约5.2%至1.3499.

简言之,在市场作空美元、为好消息布局的情况下,坏消息会引发最大的反应.

7-9月期间在非农就业数据出炉前,投机客持有150-240亿美元的巨额美元空仓.

8月时空仓规模最大,达到248亿美元,这些仓位在限制美元随後的跌势中可能发挥了关键性作用.

投机客目前持有美元多仓143.8亿美元,若本周数据糟糕,这些仓位也料将限制反应的程度.

规避风险的投机客亦作多日圆,规模相当于63亿美元,若扣掉这些日圆多仓不计,那麽投机客作多美元的程度要远超商品期货交易委员会(CFTC)当初数据所显示的情况.

再者,自CFTC编制数据以来,美元已上涨约2%,因此投机客购进的美元可能甚至更多.

他们是在为坏消息做准备,若美元要进一步上扬,需要一份表现差劲的就业报告.

这就暗示,系于本周非农数据的最大风险是,若数据强劲,将引发获利了结且推低美元.

这将明显与当前的风险倾向不符.

根据7月和9月市场对非农就业数据的反应来判断,如果强劲数据促使投资者本周遏制做多美元,欧元兑美元可能在几天内升至1.3700,或甚至1.3950.(基于1.3300的现汇价格)

当投机客之前大举作空美元时,7月的强劲非农数据花了近一个月时间,才推动欧元兑美元上涨2.7%.

若数据糟糕引发美元上涨,那麽目前的大规模美元多仓可能会对涨势施加类似的限制作用.

若8月升势可作为指引,本周数据如果糟糕,欧元兑美元可能逐步下跌,或会触及1.2860.

值得注意的是,在过去三次非农就业报告出炉的日子里,欧元兑美元的波幅基本都不超1%.

但当美国联邦储备理事会(美联储,FED)11月初召开会议时,欧元兑美元可能会再次测试年内低位.

另一方面,强劲数据可能令欧元兑美元迅即走高.(完)