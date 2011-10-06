《人民币汇率分析》人民币加快升值会给美国带来什麽影响?

* 彼得森国际经济研究所:人民币升值40%可令美国贸易逆差缩小1,000-2,000亿美元

* 有观点认为人民币升值事实上会扩大逆差

* 美国的就业岗位可能无法失而复得,或许还可能让亚洲其他国家得益

* 亚洲内部贸易日渐兴盛,令问题变得更复杂

* 广场协议後日本的经历困扰中国当局

亚洲经济记者Emily Kaiser 编译 艾茂林/丁琦/李婷仪/石冠兰

路透10月5日电---中国人民币若大幅升值,或帮助美国削减多达三分之一的贸易逆差,并创造够多的美国就业岗位,至少能起到温和拉低失业率的作用.

但是这也可能会造成中国失业飙升,引发社会动盪,并触发中美贸易战,进而拖累全球经济重返深度衰退.

美国议员在决定是否通过迫使人民币加快升值的法案时,必须对以上这些相互冲突的因素加以考虑.

围绕人民币是否被低估的辩论基本上尘埃落定.中方欣然接受人民币逐步升值符合自身利益的说法,而且自2010年6月至今,已经让人民币升值了大约6.5%.

目前的分歧在于,人民币究竟该升值多少,该以多快的速度升值?

"中国会发出抗议,但过去只有在外界施压时,他们才让人民币升值,所以我们应该继续这麽做,"彼得森国际经济研究所所长柏格斯坦说道.他长期以来都对中国的汇率政策持批评态度.

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柏格斯坦是公开支持加大对中国施压的活跃分子之一,他认为人民币低估赋予中国不公平的贸易优势,损害美国经济.

他估算,若人民币升值20%,可令美国经常账赤字缩小500-1,000亿美元.更极端举措,比方说升值40%,则赤字可收窄多达2,000亿美元.

其中一半左右的缩减会来自出口增加,这些增加的出口多数是面向中国口,也有的是面向那些目前中国是主要贸易夥伴的其他国家.另一半的缩减则是来自中国的进口减少所致.

他认为,贸易逆差每缩小10亿美元,美国就会增加约6,000个就业岗位,因而缩小1,000亿美元意味着就业岗位增加60万个.这比疲弱美国经济过去六个月总共创造的就业岗位还要多,足以将9.1%的失业率拉低大约0.4个百分点.

然而柏格斯坦的观点并非人人赞同.

一些经济学家辩称,人民币升值只会让制造业转移至其他低成本生产国,比如孟加拉和越南,美国仍然缺乏竞争力.

"人民币兑美元升值确实会缩小美国对中国的贸易逆差,却不太可能对美国就业市场起到很大作用,"国际货币基金组织(IMF)前官员Eswar Prasad说,Prasad现在在纽约康乃尔大学教受国际贸易政策.