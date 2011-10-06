〔美国金融〕沃克尔规定草案给予银行对冲风险的灵活性

路透华盛顿10月5日电---美国沃克尔规定(Volcker rule)的一项草案赋予企业对冲风险的灵活性,并对美国境外的自营交易设定严格限制,以打消对该规定恐使美国企业陷入劣势的担忧.

沃克尔规定通过禁止银行开展证券、衍生品及某些其他金融工具的自营买卖,旨在防止银行无度参与风险交易.其并禁止银行投资、发起对冲基金或私募股权基金.

草案亦包含了对市场做市商的豁免条款,但有行业团体随即表示,担心豁免范围不够广泛.草案发布在美国银行家(American Banker)杂志的网站上,周三在金融界广泛传开.

美国银行业监管机构10月11日将在联邦存款保险公司(FDIC)的会议上讨论沃克尔规定.上述草案称,公众可在12月16日之前发表评论.

FDIC一名发言人拒绝就网上发布的草案内容置评.

沃克尔规定将对美国一些最大型银行造成主要影响,比如高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)及摩根大通(JPM.N).(完)