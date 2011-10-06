《热点透视》如何才能开展一场遍及整个欧洲的银行业资本重组?

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 郑茵

路透伦敦10月5日电---欧元区领导人最终认识到本地区银行业的糟糕处境.法国-比利时合资银行Dexia(DEXI.BR)的问题充分说明,主权债务忧虑和大额融资市场枯竭如何能够迅速地结合起来,打击人们对欧洲金融机构的信心.目前问题在于如何以最佳方式安排一系列注资,同时亦需承认这只是恢复信心计划的一部分.

第一步是要确定由哪个机构来监督资本重组的过程.显然,与欧洲金融监管机构进行合作的欧洲银行业管理局(EBA)是一个选择.但该机构在设计欧洲银行业压力测试时的表现给自己留下了不良纪录:几个月前在测试中安然过关的Dexia,新近让EBA蒙羞.而且EBA的成员国包括那些并不属于欧元区的欧洲国家,尤其是英国.要让这些国家也加入行动,将会有些棘手.

欧洲系统性风险理事会(European Systemic Risk Board,ESRB)也许是一个更好的选择.该机构创立未久,从今年1月才开始运转,但成员吸收了银行监管机构,欧洲央行总裁以及各国央行的总裁.该理事会目前一年仅召开四次会议.但欧元区目前显然面临着一场系统性危机.现在是让ESRB名副其实的时候了.

下一个优先事项是确定欧元区银行需要多少资本.一种办法是把去年夏季压力测试的难度加大,对希腊公债给予例如60%的扣减,同时提高银行业过关所需达到的核心一级资本率要求.根据Reuters Breakingviews计算的结果,如果将过关的资本率要求从5%提高至8%,银行需要增资1,310亿欧元.

但如果想根据最新数据进行准确计算,恐怕需要很多个月的时间--欧元区等不起了.而且各国监管机构之间恐怕也要再起纷争,就像上一次德国和西班牙都坚持说自己受到了不公平的对待.

另一个直截了当的办法是,不管银行需不需要,都要求他们必须接受注资.按照摩根士丹利的算法,假定向每家贷款机构提供相当于其风险加权资产2%的资本,一共需要约2,000亿欧元.这与美国前财长保尔森在2008年秋季发起的资本认购计划(Capital Purchase Plan,CPP)规模差不多.CPP计划最终向美国银行业注资约2,000亿美元,其中多数已经得到归还.

这样一个计划有几样好处.首先,实施起来很快.其次,差不多能将各国的监管机构和银行一网打尽.第三,如果在业内广泛应用,或可让银行绕过欧盟有关国家援助的规定.该规定要求,企业不能因政府援助而获得不公平的竞争优势.

下一个问题就是,资金从哪里来?理想情况下,银行可以向民间投资者募股集资.但欧洲多数银行股价格较有形账面价值严重折让,看起来民间投资者不大可能提供这样的支持.

这样一来就轮到了政府.目前,法国和德国等国家也许能够自掏腰包为银行进行资本重组.而意大利和西班牙等国就需要向欧洲金融稳定机构(EFSF)借钱.

那麽决策者就必须确定应以何种形式注资.2008年美国注资换取的是银行优先股.但根据巴塞尔III协议的规定,这些资金不再被算作核心一级资本.最好的办法是向政府提供优先股,这些股份可以在比方说三年後换成普通股--只要银行在此期间没有新筹到足够的资金偿还给政府.为了能适当平衡纳税人与股东的利益,转股价应该接近当前市场价.

如果此计划得以实施,就代表着在修复欧元区金融危机的道路上向前迈出了一大步.然而,欧洲并不拥有像美国前财长保尔森那一号人物,他能够连哄带吓地迫使银行业接受他的条件.各国政府可能倾向于拒绝解决本国银行的问题,而是希望其它国家采取措施,这将使银行体系受到打击,将导致不作为.因此任何解决银行业危机的计划从一开始都必须在政界取得一致性认同.欧洲的政治家已经认识到问题迫在眉睫,现在需要采取行动了.(完)