《热点透视》微软能按捺住冲动,不收购雅虎吗?

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran; 编译 李春喜

路透纽约10月5日电---雅虎(YHOO.O)正在低调地寻找对其部分业务或整个公司的收购者,投资者能否相信微软(MSFT.O)这次能抵制住诱惑?如果微软老板鲍尔墨(Steve Ballmer)丝毫不考虑雅虎这个互联网战略夥伴,他或有怠职之嫌.不过微软股东担心鲍尔墨能否按捺住高价收购的冲动,也并非毫无道理.

微软曾在2008年开出450亿美元的天价收购雅虎.雅虎本应当把握住机会,毫不犹豫的接受,因为仅仅三年之後该公司的市值已经蒸发过半,目前仅为200亿美元左右.上次雅虎的拒绝实际上救了鲍尔墨,但他的股东们并不总是那麽走运.今年稍早,微软以85亿美元的价格购得互联网电话服务提供商Skype,2007年以60亿美元收购数字广告公司aQuantive,并且一口气收购了许多规模稍小的搜索和广告公司.尽管如此,该公司的在线搜索和广告业务仍在继续赔钱,收购Skype至今仍是一起令人费解的资本运用.

如果雅虎能以最节省税金的方式进行分拆,比如把在中国的资产卖给合作夥伴阿里巴巴,那麽买家就有可能以较低的价格购买剩馀的互联网业务.微软的互联网业务需要扩大规模,因为利润往往随着访问流量激增.由于微软已与雅虎在互联网搜索方面存在合作,去思考收购雅虎能带来哪些好处实属合情合理,美国线上(America Online)AOL.N和Facebook等潜在的收购者也应该这麽做.

不过雅虎可说是烫手山芋,因为互联网公司一旦开始萎缩,往往难以扭转局面.AOL、MySpace的历史,甚至雅虎自己都可以作为前车之鉴.雅虎的互联网搜索功能已由微软提供,而这是其业务中最有利可图的部分,因此剩馀的部分根本不值得微软考虑,尤其是可能还要再次支付高溢价.

鲍尔墨是应该就此案进行评估,但如果这次他出手前能想个明白,他的股东将会因此感谢他.(完)