希拉里称安理会未能通过叙利亚决议实属失职

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣多明各10月5日电---美国国务卿希拉里周三表示，联合国安理会未能通过关于叙利亚的决议实属失职，称俄罗斯和中国必须向叙利亚人民就其否决票作出说明。
希拉里对记者表示：“我们认为，安理会昨天放弃了自己的责任”，并称遭到俄罗斯和中国否决的制裁举措，是国际社会应给予叙利亚总统阿萨德镇压示威行为的“最低”惩戒。
希拉里在访问多米尼加共和国时称：“那些选择否决权的国家，必须向叙利亚人民以及世界上其他为自由和人权而战的人们作出解释。”
俄罗斯和中国周一对欧洲国家起草的一份决议动用了否决权，该决议草案敦促叙利亚停止对民主示威者的暴力镇压行为。
数月以来，美国及欧盟成员国与金砖国家在如何应对叙利亚问题上始终未能达成共识。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)