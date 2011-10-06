《Saft专栏》要脱困,欧洲需要一个真正的央行

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 程琳/艾茂林

路透阿拉巴马州10月6日电---欧洲正在展现出,一个没有真正央行的主权国家,不过是一家没有保险的银行,市场一个浪头打来就有翻船的可能.

尽管欧洲央行几乎从各方面看都可算是一家央行,但它不能为各个欧元区国家充当最後贷款人的角色,这一点在欧盟条约中有明确规定.

最後贷款人是用来防止有清偿能力的银行遭遇挤兑而陷入流动性不足,最终不支倒地的局面发生.大到国家层面,扮演最後贷款人角色的央行就能通过印钞来偿付本币债务.尽管近几年我们对流动性危机这个概念各种冷嘲热讽,尤其是因为许多权威人士拿它作挡箭牌,把偿付能力出现问题(希腊、雷曼兄弟)说成是流动性问题,而事实上市场已经自有判断.

就像欧元问世头10年没人认为欧元区债券是避险资产一样,现在投资者也在疯狂推高欧债信用违约互换(CDS)价格,就连德债也未能幸免.

市场认为公债发行主体有信用风险时,就会产生这种糟糕的逻辑.几乎是不可避免的,市场就要推动这个失去支撑的发债国,令其遭到削弱并最终轰然倒地.这一过程需要有制动机制,而欧洲不像英国或美国,它恰恰是缺乏足够的制动.

"金融市场不仅没把公债视作无风险的避险资产,现在反而视欧元区公债有信用风险.这对金融市场稳定产生了极其深远的影响."摩根士丹利分析师Elga Bartsch在客户报告中写道.

"我认为,部分市场失去了寻找新的稳定均衡点的能力.这是因为,公债收益率不是与商业周期同步发展,而是逆商业周期而行,是在企业下滑周期中上涨.这严重损害了政府稳定经济和金融业的能力."

1990年代中期以来Bartsch考察了所有主权债发行国的情况,他们的共同特点是较美国公债利差至少扩大到10个百分点--是为受困的标志.其中只有20%确实进行了债务重组或违约.一部分为国际货币基金组织(IMF)出手相救,但很多都自行恢复.

由于缺乏能够打破这种周期并施加秩序的央行或者外部力量,欧洲就只能任由市场势力支配.欧洲央行以购买公债作为提供支撑的秘密途径,但这种做法不合时宜,最终将挑战央行的资本极限,并起到很深的分裂作用,有悖于欧盟法律精神.欧洲金融稳定机构(EFSF)基金也不适合扮演这个角色.

**明确责任界线**

当然你可能会表示反对,说所有主权债终归都是有信贷风险的.即便发行国以本币赎回,这种货币也可能因通胀或央行印钞而贬值.此话不假,但市场对通胀风险的惩罚似乎与对违约风险的惩罚不一样.

有两点经验教训可以汲取.其一,如果没有合适的央行,就应精简债务规模,不要为自身薄弱点招来过多关注目光.德国就是个例子,宪章禁止德国央行印钞购买公债.不要借太多钱,这是个好建议,但以当前环境来看却不是特别有帮助.

其二,欧洲需要以民主的方式来就货币化债务、或者减记债务达成共识.若做不到这点,信贷危机如同多米诺骨牌式的扩散效应便有可能越来越强,就好像意大利这样的较大发债国也面临市场压力和融资困难的风险一样.照这样下去,欧元区迟早会破裂.或许到了某一天德国发现自己在为法国的债务买单,分裂就近在眼前了.

这并不是说我赞成以卖空禁令或其他手段来制压市场,虽然欧洲一冲动之下经常这麽做.政界和投资银行CEO这样的人倒是会这麽想,因为他们不愿意为自己的决定承担後果.我想说的是要明确责任由谁来担.

责任界限模糊让欧洲吃到苦头.解决这个问题的办法很简单,快速落实起来却很难.市场肯定是在据此进行交易,最後的结果可能是欧元区分裂预言成真.(完)