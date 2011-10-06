《外汇动态》英镑兑美元和欧元下滑,在英国央行政策会议前承压

0449GMT--英镑/美元GBP=下滑0.3%至1.5425美元,今日稍晚英国央行将举行政策会议,可能决定开始新一轮资产购买行动.
上周进行的路透调查显示,多数受访者预期英国央行将在11月底前重启量化宽松举措,今日行动的可能性也高达40%.
英镑/欧元EURGBP=D4在测试六个月高点未果後下跌,目前报0.8643英镑,但脱离周一低点0.85315.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=