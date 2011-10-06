(重发)〔东京汇市〕欧元持稳,市场屏息以待欧洲央行决议出炉

(重发以补上遗漏段落)

* 欧元兑美元脱离九个月低点,兑瑞郎逼近5月高位

* 市场对欧洲央行会否降息及贷款计划意见分歧

* 若欧洲央行未降息,欧元可能触发1.3400-1.3450美元的停止单--交易商

* 英镑走贬,据传英国央行可能宣布更多量化宽松措施

路透东京10月6日电---欧元兑美元周四持稳,市场充斥不确定性,等候欧洲央行(ECB)货币政策决定.ECB可能调降利率,或再次宣布对银行展开长期贷款计划;而欧洲致力于解决债务危机和强劲的美国经济数据,对风险较高的资产提供了短暂支撑.

欧元兑美元EUR=最新报1.3331,守住海外市场多数涨幅.欧元在海外市场涨势受德国表示若有需要将支持本国银行业,并可能动用区域性纾困基金支援欧元区银行体系支撑.

投资者的关注焦点现转向了定于1145GMT公布的欧洲央行(ECB)货币政策会议结果,这似乎已经愈发不确定.

外界一直广泛预期ECB会维持利率在1.5%不变,但随着欧元区经济进一步恶化,且希腊违约担忧严重打击对欧元区银行业的信心,降息呼声已经越来越高.

"通胀担忧可能不允许欧央行降息,但央行必会针对欧洲银行体系出台某种形式的支持举措,这会扶助欧元上涨,"中央三井信托银行资深外汇经理北仓克宪表示.

北仓克宪表示,可能出台提供更多流动性的措施,恢复使用欧洲央行的12个月期资金操作,以及可能重新启用购买担保债券的计划.

上周进行的一项路透显示,75名分析师中有56名预期欧洲央行本次会议按兵不动,不过13名预期降息25个基点,7名预期降息50个基点,其中摩根大通也预期降息50个基点.

"由于市场对于欧洲银行应当采取措施的看法仍存分歧,很难判断欧元对哪些举措已经反应完毕,"日系银行一交易员称.

他还表示,若不降息,欧元可能跃升,触发在1.3400至1.3450间的止损单.

若有效突破该水平,可能为探向1.3680美元的修正走势铺就道路.该水平为1.4550-1.3145美元跌势38.2%回档位.

欧元兑美元自8月末触及1.4550峰值以来跌约10%,不过远高于本周触及的九个月低点1.3145.

**静待解决方案**

欧洲财经首长同意保护其银行,若对希腊的第二套纾困计画未能推进,许多欧系银行可能面临严重损失.而此前法国及比利时也同意救援Dexia(DEXI.BR).这是此次欧元区主权债务危机以来政府首次出手援助一家欧洲银行.