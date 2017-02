海外求医方兴未艾,推动亚洲医疗旅游业蒸蒸日上

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月4日电---这是亚洲发展最快的产业之一,即便在全球经济摇摇欲坠之时,该产业依然未显现出疲态。

现如今,医疗旅游成了一桩规模达数以十亿美元计的产业。

从整容手术到心脏搭桥,印度、新加坡和韩国的医院一年接待的外国病患超过100万人,而原因不外乎以下几点:手术性价比高,无需排队等候治疗,技术先进和医生训练有素。

行业专家预测,随着亚洲地区新富裕人士的增多,该地区的医疗旅游业将以每年15%-20%的速度增长。

德克萨斯州圣道大学(University of the Incarnate Word)医疗旅游研究中心 (Center for Medical Tourism Research)的负责人David Vequist表示:“随着亚洲富裕程度和流动性的增强,亚洲的医疗旅游业……似乎在增长。”

“消费者的选择现在是医疗保健业一股强大的力量,亚洲的人口老龄化、日益肥胖、病情加重以及更多有需要的亚洲人口都对医疗产业具有影响。”

Medscape News网站预测,截止到2012年,亚洲的医疗旅游业可能会创造44亿美元的价值。

其中,来自美国的病患人数最多。为避免国内私人治疗的高额成本,很多美国人寻求到海外求医。一般而言,这样可为美国人省下40%-50%的治疗费用。

现在,手术台上又增加了新病患--中国人。很多中国人不惜成本来解决自己的问题。

34岁的上海人刘晓扬(音)说:“无论有多贵,我都会做。”她刚刚在韩国首尔进行了双眼皮手术、整形和矫正颚手术。

中国富裕阶层的崛起以及对“韩流”的迷恋,再到流行音乐和韩剧的大行其道,都让韩国的医疗旅游业获得了极大增长,尤其是整形手术业。

刘晓扬说:“我每次看韩剧和电视节目时,我都觉得电视中的人物很好看,我希望能像她们一样。”

首尔BK东洋整形外科医院(BK DongYang Plastic Surgery Clinic)的整形外科医生Kim Byung-gun说,他的患者小到6岁,大到70岁。平均而言,他们的手术费用约在5,000-10,000美元之间。

Kim说:“医疗旅游业将成为韩国经济的发动机之一,”并表示,“韩流”是推动韩国医疗旅游业发展的一个关键因素。(完)