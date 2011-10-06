《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,市场静待欧洲央行利率决议

0634GMT---欧元兑美元EUR=持平,报1.3344,兑日圆EURJPY=R持稳于102.42,因大多数投资者关注欧洲央行今日稍晚公布的利率决议.
央行料将保持利率不变,但对降息的期许已经升温.
市场称,一大笔位于1.3050美元的障碍期权将于周五到期.
美元兑日圆JPY=亦持稳在76.71日圆.
澳元迄今表现优越,上涨0.25%至0.9679美元,因股市上扬.
在英国央行公布利率决议之前,英镑兑美元下跌0.3%至1.5425.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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