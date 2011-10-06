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债券 | 2011年 10月 6日 星期四 16:15 BJT

〔欧洲金融〕德总理梅克尔党内成员称银行或许更大规模减计希腊债券

路透柏林10月6日电---德国总理梅克尔领导的保守党内一位高级成员周四表示,民间银行所持希腊债券的减值规模可能不得不超出原先设想.

梅克尔尚未公开表明其对提高希腊债券减值规模这一可能性的立场,原先拟定的扣减率为21%,但越来越多的德国政界人士表示这可能是必要之举.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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