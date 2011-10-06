《科技产业焦点》贾布斯逝世,竞争对手可望拉近与苹果差距

* 三星电子、Facebook和谷歌高层分别赞誉贾布斯

* 贾布斯去世引发外界对担忧苹果的创新能力

* 三星是苹果的主要竞争对手和供应商

* 三星和LG股价分别上扬3.9%和6.6%,索尼亦涨

记者 Miyoung Kim/Hyunjoo Jin 编译 艾茂林/高琦/梁睿雪/肖群英/龚芳

路透首尔10月6日电---苹果(AAPL.O)传奇教父贾布斯(Steve Jobs)去世,可能对苹果带来深刻影响,主要竞争对手也将更有机会来迎头追赶这家科技巨擘.

贾布斯的创新精神与苹果命运的联系如此紧密,他于56岁盛年辞世不禁令人怀疑,苹果是否还有能力像他生前那样,源源不断迅速推出划时代的产品.

"作为一名科技业分析师,我为他的去世感到伤心.是贾布斯成就了苹果,不是苹果成就了他,"新韩投资分析师Kim Young-chan说.

三星电子(005930.KS)、亚马逊(AMZN.O)、谷歌(GOOG.O)和索尼(6758.T)等苹果竞争对手的首席执行官(CEO)纷纷悼念贾布斯,表达他们对这位矽谷传奇的敬重.

"苹果再也没有像贾布斯那样富有创新精神和远大抱负的人物可以依赖了,"Polaris Group基金部门投资副总监Simon Liu说道.

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在亚洲,三星电子的命运与苹果关联最紧密.分析师已经指出,在推出新鲜且激动人心的产品来与苹果竞争方面,三星无疑是最具能力的数家公司之一.就挑战苹果的iPad而言,三星生产出的平板电脑最具竞争力.

三星和苹果正在争夺智能手机市场的头名.曾经盘踞首位达10年之久的诺基亚NOK1V.HE已经在第二季黯然让位.

从移动芯片和显示屏销售情况看,苹果其实还是三星的最大客户.这种既依存又竞争的关系给予三星很大的帮助,令其在过去10年里崛起为全球顶尖品牌,股票市值达到1,150亿美元.当然了,同苹果3,450亿美元的市值相比,依然是小巫见大巫.

但随着三星成长为苹果移动产品的有力挑战者,两者间的关系也变得紧张.自4月份以来,两家公司在10个国家发起逾20宗诉讼案,互控对方侵权.

三星采用谷歌(GOOG.O)Android平台的Galaxy系列智能手机和平板电脑,被视为针对苹果划时代的iPhone和iPad的主要竞争产品.

贾布斯3月隆重推出苹果新一代平板电脑时说,iPad令竞争对手"败下阵来".

"他们又从头开始,撕掉原先的设计,因为不够有竞争力,"贾布斯表示.

信荣证券的科技分析师Lee Seung-woo表示,苹果颠覆了整个行业,但没有贾布斯掌舵,公司的影响力会慢慢消退.

"在贾布斯手下,苹果将分散的信息技术(IT)行业整合成一个大的消费市场,害惨了许多公司,"Lee表示,"没有了贾布斯,苹果的对手就有时间来加快赶超步伐,谷歌、三星、微软和Facebook等巨头将尝试消除差距."

**标志性产品**

研究咨询公司Ovum电信行业首席分析师Jan Dawson表示,短期内苹果表现仍将良好,因公司仍将不断推出曾有贾布斯参与的产品.

2007年问世的iPhone采用触摸屏--现已为苹果对手所采用,已经是智能手机市场的黄金标准.iPhone的热销成绩,重创了许多竞争对手野心勃勃的销售计划.

"问题在于没有贾布斯之後,苹果(长期)是否能续写辉煌,推出风靡全球的产品...长期来看,苹果可能会退化为没有贾布斯的一般公司."

全球最大型公司的高管对贾布斯推崇备至,更彰显他的影响力.

"苹果董事长贾布斯为资讯科技行业带来无数革命性的改变,是一位伟大的企业家,"三星首席执行长崔志成(G.S. Choi)在声明中称.

索尼(6758.T)执行长斯特林格表示,"数码时代失去一位领航者,但贾布斯的革新和创造力将持续鼓舞下一代的梦想家和思考者."

**象徵**

贾布斯离世,正值苹果本周稍早推出最新款iPhone,这是执行长库克执掌以来推出的首款重要产品.

然而,iPhone 4S未令苹果迷及投资人眼睛一亮,部份分析师表示,苹果罕见地失去动能,可能会让敌营趁机坐大.

"贾布斯是位杰出的执行长,继任者库克面临着公司能否一如继往引领全球市场的考验,"东部资产管理公司基金经理Lee Jun-hyuck表示.

亚洲股市周四普遍上扬,三星电子股价上扬3.9%,LG电子(066570.KS)涨6.6%,索尼(6758.T)涨3.6%.

三星、宏达电、LG及摩托罗拉等手机业者所采用的谷歌Android系统合计市占率高于苹果iPhone,而iPhone仍为全球最热卖的智能手机.

"苹果面临失去贾布斯的巨大挑战,这将给予其他科技公司叫板苹果霸主地位的契机,"信荣证券的Lee指出.(完)