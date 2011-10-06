〔国际油市〕亚洲燃料油市场持稳,但近月粘度价差走阔约1美元/吨

路透新加坡10月6日电---亚洲燃料油市场周四持稳,上日录得约一周来首次回落,在指标原油价格连续第二日走高之际,燃料油市场成交量料会萎缩.

近月粘度价差在过去一个月的大部分时间都缩窄,但周四录得三个交易日以来的首次急剧反弹,近月10月/11月合约价差跳涨约1美元,表明在10月众多的抵达船货中缺乏合规格的船货.

"近月粘度价差一直偏离在市场油品失衡幅度之内,其可能更多承受到点价兴趣的压力,而不是基本面,"新加坡一位西方交易员指出.

"看看其他合约价差是如此强劲,特别是跨月价差,显然市场的油品失衡相当严重.基本面盖过短期点价兴趣只是时间问题."

中国光汇石油已连续在至少第三个交易日强力支撑即将到期的10月合约,在此过程中,推升了10月粘度价差.一些市场人士相信光汇石油自本月初起开始做多.

截至0830GMT的亚洲收盘,其10月和11月合约分别报每吨7.25和8.13美元,上涨0.75-1.00美元,看到光汇石油正投标买入该近月合约.

10月裂解价差走阔0.23美元,11月裂解价差走疲0.27美元,每桶较迪拜原油分别贴水3.42美元和3.75美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 630.00 630.25 630.13 620.75 9.38 1.51

现货380CST燃料油 FO380-SIN 621.70 622.00 621.85 615.65 6.20 1.01

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 641.00 642.00 641.50 636.00 5.50 0.86

380CST船用燃料油升水 19.30 20.00 19.65 20.35 -0.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 8.00 8.50 8.25 7.45 0.80 10.74

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 7.50 7.90 7.70 9.05 -1.35 -14.92 (完)