〔国际油市〕亚洲中质馏分油进一步下跌,因预计壳牌旗下炼厂提前重启

路透新加坡10月6日电---亚洲中质馏分油周四进一步下跌,交易商预计皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS旗下新加坡炼厂的重启时间将早于预期.

路透数据显示,含硫0.5%等级柴油现货价差在各等级柴油中跌幅最大,下挫0.40美元,报每桶2.15美元,指标新加坡柴油报价跌0.10美元,报每桶0.35美元.

航煤升水下降0.23美元,从微幅升水降至每桶贴水0.15美元.柴油和航煤裂解价差双双下跌约0.80美元,分别跌至每桶较迪拜原油升水17美元和19.40美元.

交易商称,壳牌旗下炼厂火灾後柴油价格曾一度上涨,但目前市场似乎正在进行自我修整.

"我仍努力为手中的柴油寻找出路,......但市况确实相当糟糕,"新加坡一位交易商称.

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示,新加坡中质馏分油库存下降近10%至1,273.2万桶,为四周来首次下降.基于壳牌炼厂停产的时间长度,库存可能将持续下降,不过台塑恢复从台湾炼厂出口,或许将帮助抑制跌势.

壳牌买入30万桶柴油,这是上周其新加坡炼厂停工以来的首次.

11月柴油裂解价差下跌0.84美元,至每桶较迪拜原油升水17.00美元.

11月航煤裂解价差下跌0.89美元,至每桶19.40美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 117.50 117.90 117.70 117.40 0.30 0.26

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 116.20 116.60 116.40 115.95 0.45 0.39

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 117.15 117.55 117.35 116.80 0.55 0.47

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.60 118.00 117.80 117.60 0.20 0.17

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 116.41 115.95 0.46 0.40

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 115.21 114.40 0.81 0.71 (完)