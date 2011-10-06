版本:
中国
中国财经报道 | 2011年 10月 6日 星期四 21:45 BJT

〔标题新闻〕汤森路透美国9月同店销售指数上升5.1%,市场预估为上升4.6%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEN9145]

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐