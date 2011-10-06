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中国财经报道 | 2011年 10月 6日 星期四 21:34 BJT

〔标题新闻〕美国10月同店销售料增5%,9月同店销售为增长5.5%--美国国际购物中心协会(ICSC)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEN9146]

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