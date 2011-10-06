〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差持坚,受壳牌集团买盘支撑

路透新加坡10月6日电---亚洲石脑油价格周四回升至三日高位,但裂解价差扩大跌幅至三个月低点,因石化利润持续疲软,损及市场人气.

但汽油裂解价差持续攀高,周四连续第三天徘徊在逾两年半高位附近,受壳牌自上周新加坡工厂发生火灾後在新加坡现货窗口的买盘支撑.

"他们可能会持续买入来供给马来西亚市场.壳牌从现货窗口买入的价格可能会低于私下成交价格,"一名交易商表示.

壳牌周四再购入三批高辛烷船货,公司自9月29日以来共购入九批船货,总规模达45万桶.

但石脑油市场人气不佳,买家不得忍受升水逐渐走低.

日本公开规格11月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格升10.00美元,报每吨870.50美元.

11月下半月和12月下半月互换逆价差维持在每吨5.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌2.22美元,至每吨升水95.38美元,为7月14日触及每吨86.97美元以来最低水平.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升1.14美元至每桶24.01美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.62美元至每桶15.00美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 870.00/871.00 860.50 +10.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.29/94.39 93.23 +1.11

10月石脑油互换NAF-1M-S 865.50/867.50 855.75 +10.75

11月石脑油互换NAF-2M-S 860.50/862.50 850.50 +11.00

97号现货汽油GL97-SIN 123.05/123.15 121.40 +1.70

95号现货汽油GL95-SIN 120.75/120.85 119.00 +1.80

92号现货汽油GL92-SIN 118.30/118.40 116.10 +2.25

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 23.96/24.06 22.87 +1.14