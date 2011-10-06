〔美国热股〕Zumiez公布的9月同店销售高于市场预期并上调第三季财测

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪

路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。