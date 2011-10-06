〔欧洲股市〕大幅收高,受助于银行业资本重组希望

* 泛欧绩优股指数300指数劲扬2.6%
* 银行股上扬,受助于资本重组希望
* 英国央行宣布进一步实施量化宽松举措;欧洲央行维持利率不变
路透伦敦10月6日电---欧洲股市周四上扬并触及五周收盘高位,银行股涨幅居前,因市场寄望于欧洲将采取协同行动对受困银行进行资本重组.
英国上市的矿业股也是今日表现出众的类股之一,Antofagasta (ANTO.L)大涨10.2%, Vedanta Resources(VED.L)跳升8.2%.成交量较90日均值增长近一倍,跟随铜价MCU3=LX上扬,并受助于美国数据暗示就业市场状况改善.
在欧盟执委会主席巴罗索暗示计划采取协同行动向该地区银行注资後,投资者人气改善,尽管他在讲话中未提及将如何行动.
法国巴黎银行(BNPP.PA)攀升8.6%,Natixis(CNAT.PA)跳涨9%.不过,自7月底回落以来,法国巴黎银行仍下跌34%,Natixis仍回落25.5%.
"银行股已经历了长时间下跌,我认为,英国以外的欧洲银行股不具投资价值,除非我们看到有关如何应对主权债危机的更多细节,"Rathbone Brothers的基金经理David Coombs表示.该公司管理着236亿美元的资产.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.62%,报940.65点,盘中交投震荡,在欧洲央行宣布保持利率不变後一度削减涨幅.
但英国央行推出了新一轮量化宽松举措以提振疲弱的经济.
欧元区蓝筹股指数欧元区STOXX 50指数.STOXX50E攀升3.2%,报2,248.78点,升穿50日移动均线切入位2,26.86点这一强劲阻力位.
英国富时100指数.FTSE劲扬3.71%,报5,291.26点;德国股市DAX指数.GDAXI大涨3.15%,报5,645.25点,法国CAC-40指数.FCHI跳升3.41%,报3,075.37点.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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