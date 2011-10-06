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商品期货 | 2011年 10月 7日 星期五 00:14 BJT

〔国际油市〕10月22日止四周OPEC石油日均出口料将减少2万桶--分析师

路透伦敦10月6日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至10月22日的四周内,石油日均出口料将减少2万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至10月22日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将减少至2,272万桶,截至9月24日止四周原油出口量为2,274万桶.(完)

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--编译 李富强;审校 李军

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