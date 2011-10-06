〔国际油市〕10月22日止四周OPEC石油日均出口料将减少2万桶--分析师

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透伦敦10月6日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至10月22日的四周内,石油日均出口料将减少2万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至10月22日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将减少至2,272万桶,截至9月24日止四周原油出口量为2,274万桶.(完)
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--编译 李富强;审校 李军
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。