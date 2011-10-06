〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及14个月低位,因英国央行意外推出QE2

更新版 1-《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望

* 美日首脑会晤后，美元守住之前的涨势 * 特朗普税改言论继续提振美元 * 欧元兑美元触及逾三周低位1.0608美元 * 美元指数势将录得12月中来表现最好的一周 (新增文末表格) 路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特 朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。 在和日本首相安倍晋三的联合记者会上，特朗普没有重提竞选时对日本的严厉措辞。特 朗普曾指责日本利用美国安保协助和偷走美国的就业岗位。 特朗普也没有重申他近期指责日本透过让日圆贬值来占美国便宜的说法，但在谈到货币 贬值问题时，特朗普说很快各国都将处于一个公平竞争的水平上。 尽管在记者会后短暂跌至平盘以下，但美元指数 尾盘上涨约0.2%，至100.800， 和记者会前的水准基本没变，在纽约早盘升至近11日高位101.010。 分析师表示，特朗普周四称未来两三个星期将发布“重大的”税改计划，继续支持美元 兑多数主要货币。 “过去24小