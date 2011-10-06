〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及14个月低位,因英国央行意外推出QE2

* 英镑兑美元GBP=D4触及14个月低位1.5270美元
* 英国央行推出QE2,将资产购买计划规模增加750亿英镑
* 市场人士对QE的规模感到意外,料英镑将继续走弱
路透伦敦10月6日电---英镑兑美元周四下挫至14个月低位,此前英国央行公布推出第二轮量化宽松计划(QE2),以激活步履蹒跚的英国经济,投资者对增加资产购买的规模感到意外.
英国央行将2,000亿英镑资产购买计划追加750亿英镑,凸显英国经济的不稳定情形,因全球增长放缓,政府支出减少,增税影响经济,消费者面临通胀居高不下,且薪资增速缓慢.
英国央行此举目的是在欧元区债务危机加剧下,保障英国经济.欧洲央行周四着手其放宽政策举措,承诺对银行提供较长期流动性,全球的央行均致力抵御债务问题恶化的负面影响.
分析师说,英国央行在四个月内买入750亿英镑英国资产的决定不利英镑走势,因英国在其他发达国家中率先向市场挹注新一轮资金且同时将利率保持在历来低位.
英国央行的公布令许多原本预计英央行将在11月公布推出进一步量化宽松政策的市场人士感到意外.
英镑兑美元GBP=D4日内跌约1%,报1.5270美元,在英国央行公布前报1.5466美元左右.伦敦尾盘,英镑交投在大约1.5395美元.
交易商称,在英镑跌至1.53美元以下後,有一名英国出口商买入英镑,交易商亦说,英镑也受到其他英国公司的买需所支持.
市场人士表示英镑的下一关键支撑水准在1.5190美元,这是英镑2010-2011年升势的61.8%回档位.
分析师说,另一轮资产购买行动将继续使英镑面临沽压,特别是英镑兑美元,部份原因是美联储迄今还未有着手其货币宽松计划.
许多人士预计,英镑将跌至1.50美元,且表示,较之英国量货宽松政策对英镑的影响,欧元区债务危机进一步恶化及银行系统的负面影响将对英镑下行扮演更大的角色.
欧元兑英镑EURGBP=D4升至一周高位0.8735英镑.欧元受到提振,之前欧洲央行公布提供流动性,此举被视为有助较广泛经济.
欧洲央行周四决定维持利率在1.5%不变.[ID:nCN2006447]
英镑贸易加权指数=GBP下跌至78.8,此为约两周低位.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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