〔英国债市〕英债期货大跌,欧洲央行流动性举措影响力盖过英央行QE决定

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 英债期货回落81个跳动点,表现强于可比德债期货
* 支持欧洲银行业的计划缓解避险情绪
* 英国央行推出第二轮量化宽松举措
* 新的量化宽松引发英债短暂走高,长期英债收益率触及纪录低位
路透伦敦10月6日电---英债期货周四跟随德债期货大跌,因市场寄望于欧元区增加银行资本的计划可能扶助缓解债务危机,提振股市上涨,令英债逆转英国央行推出第二轮量化宽松举措後录得的短暂涨势.
英国央行宣布增加量化宽松计划规模750亿英镑(1,153亿美元),高于市场预期,决定公布後英债应声大涨.长期英债收益率跌至纪录低位,英债期货日内一度上涨逾130个跳动点.
不过欧洲央行称,将在10月和12月的流动性操作中以超低利率向商业银行提供一年期贷款,打压英债走低.
"英国央行宣布量化宽松後英债出现条件反射式上扬.不过欧洲将继续推进银行资本重组计划的预期提振风险偏好,"Lloyds英债分析师Eric Wand称.
12月英债期货FLGZ1收挫81个跳动点,报129.36,盘中高见131.49.可比德债期货FGBLZ1下跌118个跳动点,报135.88.
现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR上扬2个基点,报2.38%,盘中低见2.224%.10年期英债/德债收益率差收窄约7个基点,至45个基点.(完)
--编译 李富强;审校 母红
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