〔美国债市〕高收益公司债二级市场继续上扬,但一级市场仍然淡静

IFR纽约10月6日电---美国高收益公司债二级市场周四继续攀升,因欧元区主权债状况和美国经济前景改善.风险市场走强,因消息称德法两国暗示对疲弱的欧洲银行进行资本重组,以及英国推出第二套量化宽松政策.美国公布上周初请失业金人口仅增加6,000,大大低于预期的增加1.9万,之後市场上扬.午盘,CDX HY17上扬1个点,报88.0.

与上周末和本周初快速回落一样,ATP Oil and Gas票息为11.875%的2015年到期高级债券今日迅猛攀升,因油价反弹.该债券周二在59水平触底,今日上午再度上扬5个点,至70.0.该债券还需要再上涨10个点,才能回升至一周半之前的水平80.0.

Harrahs Operating票息为10%的2018年12月15日到期的高级债券也继续反弹,今日上午再涨1.5个点,至63.0.

油气开采和生产公司Bill Barrett (BBG.N)的新债也受益于油价反弹.其2019年到期的票息为7.625%的债券周二报93.50,目前报97,但仍低于平价的发行价.

一级市场仍然淡静,尽管二级市场回暖.市场焦点为市场上的两宗杠杆收购(LBO)贷款交易和明天将公布的非农就业报告.

Emdeon EM.N今日推出其融资交易的贷款部分.Kinetic Concepts KCI.N的贷款交易于昨日入市.债券部分将最早于下周入市,具体时间取决于市场对贷款交易的接受程度和市况.(完)

--编译 母红;审校 李军

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