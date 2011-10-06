〔美国债市〕福特汽车库存ABS债券需求良好,下周市场发债活动料降低

IFR纽约10月6日电---福特汽车信贷(Ford Credit)10.92亿美元规模的Floorplan Master Owner Trust(FORDF)2011-2期新债成为本周迄今最为成功的交易,该券在周二下午发布并于今日上午定价,固息和浮息部分均受到强劲追捧.该交易规模较昨日公布时增加.

市场人士称该券浮息部分需求较旺盛,使得债券规模从最初的5.75亿美元增长逾10亿美元.

此外,西班牙国际银行的7.5亿美元次级零售汽车贷款ABS债券仍受困于市场.

牵头承销商摩根大通、德意志银行和西班牙国际银行在一周前开始上市前推广活动.周一该券正式发布.西班牙国际银行今年已完成一定数量的债券发现,部分证券化市场专业人士暗示,投资者可能出现某种"发行商疲劳",并决定不参与此交易.

本周亦有其他交易发行受阻.

周二定价的美国运通(American Express)(AXP.N)11.5亿美元信用卡ABS交易的承销商可能过于乐观,或过于急进,因其试图推出市场较为鲜有的五年期信用卡ABS债券.

消息人士表示,很明显投资者希望从风险中得到更高回报,但牵头承销行不愿遵从.五年期债券遭折戟沉沙,仅三年期部分售出.

鉴于下周一债券市场将因哥伦布纪念日休市,ABS东部业界大会也将于10月16日在迈阿密海滩举行,下周的新债发售活动料将较为清淡.交易商将为大会上的投资者会议做准备,并为交易债券制订策略.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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