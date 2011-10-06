〔金属期市〕铜价录得2010年初以来最大单日升幅

* 铜价从超卖水平反弹

* 欧洲银行资本重组的消息燃点市场动能

* 美国初请失业金人数直指就业市场得到改善

路透纽约/伦敦10月6日电---期铜周四录得2010年初以来最大单日升幅,因投资者吸纳低价的期铜,因官员努力控制欧洲债务危机的迹象激励期铜市场.

期铜上涨带领其他风险资产普遍反弹,例如全球股市,连升第三天,之前欧洲央行为支持欧元区体质不佳的银行推出进一步举措.

期铜在第三季是表现最差的商品之一,下挫逾25%,在本周短暂下跌至每吨7,000美元以下的水准,吸引投资者关注期铜在超卖情况後,期铜似乎得到一些动能.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3急升405美元,或约6%,收报每吨7,225美元,录得2010年2月11日来最大单日升幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1跳涨14.05美分,或4.5%,收报每磅3.2465美元,接近其近期交投区间3.1185-3.2720美元的高端.

成交量显示此番升势并不稳固.根据汤森路透初步数据,纽约市场有47,300口成交,较30天的日均标准水平低略多于13%.

伦敦和纽约期铜分别从2月中录得的纪录高位每吨10,190美元和每磅4.60美元下挫约30%,分析师认为铜价急跌已使价格下降至接近生产成本,提高了矿商可能开始推迟投资新矿场的风险,最终将收紧市场的供需平衡.

丹麦丹斯克银行分析师Christin Tuxen说,"铜价已大幅下跌,且价格是在接近边际成本的水准.我们需要价格在适当的水平以保障对长期供应的投资.铜市可能很快触底."

对供应面的忧虑升温,此前Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc's (FCX.N)在印尼的Grasberg大型铜金矿场的工会领袖同意延长罢工,进入第二个月.

该公司执行长Richard Adkerson周三表示,没法弥补秘鲁和印尼矿场罢工造成的供应缺口,因公司已在充分产能中运作.

美国劳工部周四公布的数据显示,美国10月1日当周初请失业金人数升至40.1万人(预估为41万人),前周修正後为39.5万人(初值为39.1万人).[ID:nCN2006525]该数据也激励铜市交易商.

以下为1758GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 326.50 15.90 +5.12 444.70 -26.58

LME期铝 2227.00 57.00 +2.63 2470.00 -9.84

LME期铜 7225.00 405.00 +5.94 9600.00 -24.74

LME期铅 1922.00 30.00 +1.59 2550.00 -24.63

LME期镍 18950.00 550.00 +2.99 24750.00 -23.43

LME期锡 22140.00 1040.00 +4.93 26900.00 -17.70

LME期锌 1867.00 22.00 +1.19 2454.00 -23.92

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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