〔美国债市〕机构债利差收窄,结构性产品吸引买家

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约10月6日电---各年期机构债利差周四收窄1-2个基点.尽管有部分中长期投资大户买入中期机构债,市场走势主要由互换利差收紧,总体风险交易和跌幅不及公债等因素推动.
新三年期房贷美FMCC.OB债券利差较发行利差收窄2个基点,周三定价为较公债收益率上浮34.5个基点,今日收报上浮32.5个基点,证实市场对此次发行的强劲需求.
据报市场有部分有利可图的收益率曲线趋缓交易,但普通债券的总体交投不及中长期投资大户对结构性政府发起企业(GSE)债券的隆厚兴趣.交易商称,抵押贷款涨幅大举买入票息递增的结构性产品.对短期可回赎债券的需求来自中长期投资大户,多数为养老急进和货币市场基金.
市场成交再度放量,TRACE成交金额为68.28亿美元,成交宗数为3,830.但结构性债券据称占据成交额的很大部分.(完)
--编译 母红;审校 李军
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