〔美国债市〕机构债利差收窄,结构性产品吸引买家

IFR纽约10月6日电---各年期机构债利差周四收窄1-2个基点.尽管有部分中长期投资大户买入中期机构债,市场走势主要由互换利差收紧,总体风险交易和跌幅不及公债等因素推动.

新三年期房贷美FMCC.OB债券利差较发行利差收窄2个基点,周三定价为较公债收益率上浮34.5个基点,今日收报上浮32.5个基点,证实市场对此次发行的强劲需求.

据报市场有部分有利可图的收益率曲线趋缓交易,但普通债券的总体交投不及中长期投资大户对结构性政府发起企业(GSE)债券的隆厚兴趣.交易商称,抵押贷款涨幅大举买入票息递增的结构性产品.对短期可回赎债券的需求来自中长期投资大户,多数为养老急进和货币市场基金.

市场成交再度放量,TRACE成交金额为68.28亿美元,成交宗数为3,830.但结构性债券据称占据成交额的很大部分.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>