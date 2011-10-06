〔美国债市〕美国公债价格走低,因欧洲采取措施限制债务危机

* 欧洲央行和英国央行公布向银行系统注入现金的措施

* 上周美国初请失业金人士增幅低于市场预期

* 美联储卖出89亿美元短期公债,需求强劲

路透纽约10月6日电---美国公债价格周四连续第三天下跌,因欧洲央行通过向银行系统注入现金限制欧元区债务危机,打压避险买盘.

一些分析师称,欧洲的消息可能继续推高公债收益率,明日公布的9月非农就业数据非常重要.

欧洲央行担忧财政问题引发全球危机,将恢复12个月贷款操作和担保债券买入,但维持指标利率在1.50%不变.

交易商此前预期欧洲央行采取更多非传统措施,早些时候英国央行宣布将量化宽松规模扩大750亿英镑至2,750亿英镑,试图防止新的衰退出现.

"有迹象表明,欧洲开始积极应对(可能出现的)希腊违约,这提振投资者风险偏好,引发投资者卖出避险资产,如公债."Point View Financial Services投资分析师David Dietze表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌28/32,收益率报1.99%,周三尾盘报1.90%.10年期公债收益率较两周前左右创下的60年低位高约30个基点.

Dietze认为,除非周五公布的9月非农就业数据令人意外,本周10年期公债收益率料收于2%上方.

30年期公债US30YT=RR价格周四下跌2-4/32,收益率报2.96%,周三尾盘报2.86%.两天前30年期公债收益率曾跌至2.69%,为2009年1月以来最低.

很多分析师表示,尽管欧洲央行的行动能够缓解欧元区银行的融资压力,却未能消除希腊违约所可能造成的巨大损失.

"欧洲的消息打压公债下跌,但是问题没有得到解决."DRW Trading市场分析师Lou Brien称.

美国劳工部周四公布的数据显示,美国10月1日当周初请失业金人数升至40.1万人,市场预估为41万人.前周修正後为39.5万人,初值为39.1万人.[ID:nCN2006525]

周五1230GMT美国将公布9月非农就业数据.路透调查显示,市场预期9月非农就业岗位增加6万个,8月就业岗位没有增加.

美联储周四卖出首批公债,作为卖短债买长债(Operation Twist)操作的一部分.美联储卖出的88.7亿美元公债到期时间介于2012年1月至7月,交易商投标2,427亿美元,投标倍数为27.

两年期公债US2YT=RR收益率早盘触及0.27%,为8月初以来首见.五年期公债US5YT=RR收益率升穿1%至一周最高.

-----------------------1951GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (- 1/32) 0.271

五年期公债US5YT=RR 99-31/32 (- 9/32) 1.010

10年期公债US10YT=RR 101-7/32 (-29/32) 1.990

30年期公债US30YT=RR 115-22/32 (-2-8/32) 2.956 (完)

--编译 李富强;审校 母红

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