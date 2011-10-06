〔美国股市〕欧洲银行业ADR上扬,因欧洲央行将提供流动性

路透纽约10月6日电---在美国上市的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周四跳涨,因投资者对决策者可能能遏制欧洲债务危机更加乐观.
欧洲央行因担忧该地区财政危机升级为全球性危机,表示将恢复12个月贷款操作,并购买担保债券,同时宣布保持利率在1.5%不变.
巴克莱(BCS.N)攀升7.6%,报10.61美元.德意志银行(DB.N)跳涨2.98%,报37.00美元.汇丰控股HBC.N劲扬4.7%,报39.49美元.西班牙国际银行STD.N收高2.79%,报8.47美元.
投资者担忧债务危机可能影响欧洲银行业,且银行股近几个月受创.
部分矿商ADR也大涨,因金属价格攀升.伦敦金属交易所指标期铜CMCU3大涨近6%,录得去年2月11日以来最大单日涨幅.
必和必拓(BHP.N)攀升3.5%,报71.79美元.巴西矿商Vale (VALE.N)劲扬4.46%,报23.87美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR劲扬2.7%.标普500指数.SPX大涨1.83%.
纽约梅陇银行欧洲ADR指数.BKEUR攀升2.75%.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS急升2.12%;拉丁美洲企业ADR指数.BKLA大涨4.03%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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