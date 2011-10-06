〔美国股市〕欧洲银行业ADR上扬,因欧洲央行将提供流动性

路透纽约10月6日电---在美国上市的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周四跳涨,因投资者对决策者可能能遏制欧洲债务危机更加乐观.

欧洲央行因担忧该地区财政危机升级为全球性危机,表示将恢复12个月贷款操作,并购买担保债券,同时宣布保持利率在1.5%不变.