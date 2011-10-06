〔全球金市〕金价在交投清淡中上升,因欧洲解决债务危机希望

* 金价和银价上涨,因经济乐观情绪带动
* 欧洲央行宣布保持利率不变,公布新的流动性举措
* 美国期金成交量为6月来最低
* 市场关注:周五公布的美国非农就业数据
路透纽约/伦敦10月6日电---金价周四连续第二天在清淡交投中攀升,受助于股市和商品价格走强,之前欧洲央行公布新的流动性举措燃点投资者对经济的乐观情绪.
银价跳涨逾5%,和工业商品一起上涨,後者由铜和原油领升,因美国初请失业金数据喜人,引发市场在周五关键的非农就业报告公布前普遍走强.
在本周,扶助金价三年攀升的避险买盘大致消失,亦看不到黄金跟随风险资产走势,凸显投资者对黄金在金融市场扮演的角色感到困惑.
历来金价在经济不确定的时候均会上升.
1841GMT,现货金XAU=升0.6%,报每盎司1,651美元.
现货银XAG=上涨4.8%,报每盎司31.84美元,录得约两个月来最大单日升幅.
金价在过去六个交易日中有五个收升,可望录得过去五周来首周上涨.
美国12月黄金期货GCZ1收高11.60美元,报每盎司1,653.20美元.
汤森路透初步数据显示,纽约商品期货交易所(COMEX)期金成交量连续第二天清淡,较30天日均值低约55%,将为6月来成交量最低的一天.
近期成交低迷,暗示本周迄今金价上升约2%的升势将可能是短暂的.
"金价的持续不确定性及交投振荡一直阻碍交易商参与金市,"FC Stone商品交易商George Nickas说.
Nickas称,周五的就业报告可能确定股市本周更正面的基调,这将为金市提供更清楚的方向.
分析师预计9月美国非农就业岗位增加6万,8月为持平.
金价上涨,受助于市场担心通胀,此前欧洲央行加大挹注的流动性,向更多的欧洲银行提供较长期的低成本资金.
铂金系金属上涨,因铜价劲升5%.现货铂金XPT=涨1.7%,报每盎司1,510.74美元.现货钯金XPD=升5.4%,报每盎司601.22美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX黄金期货 GCZ1 1653.20 11.60 0.7 1633.20 1656.80 110,872
COMEX白银期货 SIZ1 32.005 1.653 5.4 30.240 32.210 45,676
COMEX铂金期货 PLF2 1508.10 25.20 1.7 1471.30 1525.00 7,813
COMEX钯金期货 PAZ1 598.80 28.45 5.0 571.05 607.00 3,741
现货金 XAU= 1651.00 10.60 0.6 1632.05 1654.15
现货银 XAG= 31.840 1.460 4.8 30.270 32.170
现货铂金 XPT= 1510.74 25.84 1.7 1473.25 1517.75
现货钯金 XPD= 601.22 30.67 5.4 572.50 603.25
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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