〔美国债市〕MBS较可比公债利差表现不一,投资者风险胃纳有所升温

IFR纽约10月6日电---美国公债今天再度下跌,因欧洲央行(ECB)公布将购入担保债券避免衰退的决定令投资者风险胃纳提升.10年期公债大跌23+/32至101-07+,收益率报1.986%.两年期/10年期公债收益率曲线走陡,利差走阔7.4个基点至171.8个基点.过去两个交易日,10年期公债已抹去周一时达到41/32的涨幅,因投资者避险情绪消退.

据报导,投资者倾向于将公债收益率从1.90%水平推向2.0%,今日他们如愿以偿.中长期投资大户、基金经理和对冲基金据称为买家,美联储也有同样举措.资金主要集中在票息为3.5%及4.0%的MBS.抵押贷款银行卖盘仍较多.

同时,较高票息的MBS受有关政府再融资债券的消息拖累.联邦住房金融局(FHFA)仍无确定消息出台,但今日看似出现诸多有关可赎回债券及权证的报导、传言以及头版消息.提前偿付报告出炉的消息也令较高票息的MBS承压.

票息为3.5%和4%的30年期MBS价格分别跌9和5个跳动点.票息相当的15年期MBS则跌6个跳动点.票息为3.5%至4%的MBS较10年期公债利差收窄1/8个跳动点,票息为5%和6%的则走阔1-2个跳动点.15年期MBS表现胜出30年期,因收益率曲线走陡.Tradeweb称成交量为30日移动均值的104%.整体资金流动相对平衡.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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