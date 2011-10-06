〔加拿大股市〕大涨2.8%,因美国数据喜人和对欧洲解决债务危机感到乐观

路透多伦多10月6日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周四连续第二天大幅上扬,并录得近两个月来最大涨幅,因强劲的美国数据以及欧洲领导人着手治理地区债务危机的迹象激励投资者.
TSX指数10大类股均走高,权重的金融类股上涨2%,能源类股则劲扬3.6%,材料类股大涨4.3%.
在涨幅最高的个股中,Suncor Energy(SU.TO)跳涨4.3%,收报28.69加元.加拿大皇家银行(RY.TO)升2.8%,报47.96加元.Potash(POT.TO)收高3.9%,报48.36加元.
英国央行推出第二轮量化宽松政策刺激英国经济,并对抗欧元区债务危机,亦为市场增加人气.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高322.85点,或2.82%,报11,780.07点.
美国劳工部周四公布的数据显示,美国10月1日当周初请失业金人数升至40.1万人(预估为41万人).[ID:nCN2006525]该数据暗示劳工市场得到改善,周五备受关注的加拿大和美国9月就业数据将出炉.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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