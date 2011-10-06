〔美国股市〕受欧洲支持银行业带动连续第三日收涨,静待非农就业报告

* 银行股上扬,因欧洲准备支持银行业

* 技术指标仍直至市场在下行趋势中

* 苹果股价回落0.2%,贾布斯周三去世

* 道指收高1.7%,标普500指数上扬1.8%,Nasdaq指数涨1.9%

路透纽约10月6日电---美国股市周四连续第三日收涨,发展中的支持欧洲银行业的欧元区计划令投资者寄望于金融危机的威胁正在减弱.

银行股领涨,因欧盟计划对银行进行资本重组.欧洲央行称,准备购买公债以便为急需资金的欧洲银行提供较长期廉价资金.

标普金融指数劲扬3.2%,过去三日累计上涨8.8%,但仍是年内表现最差的板块.

欧洲的危机是股市周二盘中抛售的主要原因,当时令标普500指数一度跌至熊市区域.当日在触及接近1,075点的13个月低位後,标普500指数已攀升8.4%.

"市场再度反弹,因投资者认为欧洲官员将达成一致,并将扶助市场,"Channel Capital Research的首席投资长Doug Roberts表示.

他说,来自欧洲的消息令市场在悲观和乐观情绪之间摇摆不定.这导致市场波动性攀升,走向不明.

凸现近期的波动性,标普指数今日为连续第五日波幅超过1.7%,在这五天中,仅累计上扬0.39%.

市场关注点将转向周五公布的美国非农就业报告.投资者希望数据显示美国经济并未滑入衰退,只是成长缓慢.

道琼工业指数.DJI收涨183.38点,或1.68%,报11,123.33;标准普尔500指数.SPX上扬20.94点,或1.83%,报1,164.97点.Nasdaq指数.IXIC上扬46.31点,或1.88%,报2,506.82点.

欧洲央行购买公债意在提振对股市和其他风险资产的信心.美国联邦储备理事会(FED,美联储)去年采取的类似行动引发股市大涨.

摩根士丹利(MS.N)三日暴涨逾21%,报15.18美元.该股近期因担忧其对欧洲银行的敞口而受创.

从技术面看,标普500指数仍处于下行趋势中.该指数陷于过去数月的区间内.

"目前市场仍处于相当完整的下行趋势中,"Auerbach Grayson驻纽约的全球技术策略师Richard Ross表示.

他说,事实上,标普500指数自7月底以来从未升至50日移动均线之上,这是市场仍可能走低的迹象.

"如果该指数升穿1,180点,将是筑底过程开始的更强劲信号,"他表示.

铜价脱离14个月低位上扬扶助推高材料股.道指成份股美铝(AA.N)劲扬5.4%,报9.88美元.

苹果(AAPL.O)回吐稍早涨幅,小跌0.2%,报377.37美元,该公司创始人之一的贾布斯周三去世,享年56岁.

美国上周初请失业金人口增幅小于预期,明日将公布备受关注的非农就业报告.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约91.4亿股,高于80.2亿股的今年日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为逾11:2,Nasdaq市场为逾3:1.(完)

--编译 母红;审校 李军

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