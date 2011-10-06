〔货币市场〕欧洲央行新流动性计划帮助缓解资金压力,但利率仍较高

路透纽约10月6日电---银行短期融资压力周四有所缓解,此前欧洲央行(ECB)总裁特里谢针对欧洲银行业者推出新的一年期流动性计划.但利率依然较高.

欧洲央行表示,将在今年稍晚进行两次分别为12个月期和13个月期的新资金标售,以缓和一直困扰欧美银行业者的融资压力和压低借款利率.

美元资金市场对此给予正面回应,外汇市场上的欧元/美元互换成本小幅下降,尽管仍相对较高.

"今日欧洲央行宣布的举措是向正确的方向迈出的一步,将有利于面临融资难题的银行业."美银美林的美国利率分析师Brian Smedley表示."它应会有助于部分舒缓资金市场压力,因为欧洲银行业者将能够以吸引人的利率获得一年期资金."

三个月期欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP下降约3个基点至负105个基点.不过该水平仍高于7月时水准.

欧美银行较长期无担保债券的信用违约互换(CDS)保险成本继续下降,此前由于投资者担心欧债问题扩散,部分银行的CDS保险成本本周一度触及危机後的高点.

美国国库券收益率(殖利率)小幅上升,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)的"卖短买长"(扭转操作,twist operation)计划首次出售短期债券.

美联储周四卖出86亿美元2012年1-7月到期的国库券.

三个月期美国国库券US3MT=RR收益率周四上涨一倍至0.005%,但实际上仍接近零.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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