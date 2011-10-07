《综述》奥巴马批评中国在贸易中"耍花招",但对汇率议案态度谨慎

中国汇市：外汇交易中心人民币指数1月末均下跌，CFETS指数降至94.22
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
* 奥巴马称中国在国际贸易中"耍花招"
* 奥巴马未表态支持汇率议案
* 人民币法案料将在参议院获得通过
* 民主党向众议院共和党领袖施压
路透华盛顿10月6日电---美国总统奥巴马周四指责中国压低人民币汇率,在国际贸易中"耍花招",但同时他对参议院这份旨在迫使中国让人民币升值的议案持谨慎态度.
该议案要求,如发现有国家刻意压低本币汇率,美国可对来自这些国家的进口商品徵收关税.奥巴马没有明确表态支持该议案,同时亦重申,一切举措都必须符合国际贸易准则.
不过,奥巴马针对中国的措辞是迄今以来最严厉的,与此同时议案的发起者正在推动该议案在参议院进行最终表决,有可能就在周四稍晚,这个举动已经招致北京方面的警告,称可能引发一场贸易战.不过外界普遍预期该议案将获得通过.
"中国一直非常积极地在贸易体系中耍花招,为自己谋求优势,同时使其他国家处于不利地位,美国受害尤深."奥巴马在记者会上表示.
"操纵汇率是例证之一,"他表示.
奥巴马面临明年竞选连任的艰巨任务.他没有说明如果这项议案在国会获得通过,他将会签署还是否决.该议案首先需要在国会参众两院都获得批准.
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
(重发以补全新闻代码) 路透北京2月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上个 交易日微跌0.21%至94.03；SDR篮子指数微升至95.43，BIS篮子指数微跌至95.26。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.85%，SDR篮子指数跌0.08%，BIS指数跌1.02%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点数 币 人民币 6.8556 32 欧元 7.3825 -4 日圆 6.0781 -185 港元 0.8835 6.1 英镑
路透北京2月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8688元附近，较上个交易日贬值约100点。