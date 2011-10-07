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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 22:08 BJT

〔表格〕美国8月趸售库存较前月增长0.4%,预估为增加0.5%

路透10月7日电---美国商务部周五公布,美国8月趸售(批发)库存较前月增长0.4%,预估为增长0.5%.7月证实为增长0.8%.

企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 8月 7月 (前值) 11年8月/10年8月

整体库存 0.4 0.8 0.8 14.4

耐久财(耐用品) 1.1 1.1 1.0 12.5

汽车 4.5 1.5 0.6 20.5

专业设备 -0.1 2.3 2.4 10.6

电脑设备 0.6 3.5 3.7 12.3

机械 0.5 1.1 1.3 9.2

非耐久财 -0.6 0.3 0.5 17.1

石油 -2.8 0.9 2.1 25.4

整体销售 1.0 0.3 持平 15.2

耐久财 2.3 2.1 1.4 14.3

汽车 2.6 6.2 5.3 13.2

专业设备 1.6 0.7 0.1 5.8

电脑设备 0.8 2.7 2.5 6.7

机械 1.3 2.0 1.7 18.8

非耐久财 -0.1 -1.1 -1.1 15.9

石油 -0.7 -1.9 -1.5 35.8

(以10亿美元计) 8月 7月 (前值) 10年8月

库存 464.32 462.40 462.41 406.01

耐久财(耐用品) 271.64 268.58 268.23 241.52

汽车 43.56 41.66 41.29 36.15

非耐久财 192.68 193.83 194.18 164.49

(以10亿美元计) 8月 7月 (前值) 10年8月

销售 401.26 397.26 396.01 348.34

耐久财(耐用品) 183.37 179.22 177.97 160.37

汽车 28.98 28.24 28.00 25.61

非耐久财 217.89 218.05 218.04 187.97

库存/销售比 1.16 1.16 1.17 1.17 (完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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