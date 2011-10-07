〔表格〕美国8月趸售库存较前月增长0.4%,预估为增加0.5%

重温稿-美国股市：收高，受就业数据和银行股大涨带动
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透10月7日电---美国商务部周五公布,美国8月趸售(批发)库存较前月增长0.4%,预估为增长0.5%.7月证实为增长0.8%.
企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 8月 7月 (前值) 11年8月/10年8月
整体库存 0.4 0.8 0.8 14.4
耐久财(耐用品) 1.1 1.1 1.0 12.5
汽车 4.5 1.5 0.6 20.5
专业设备 -0.1 2.3 2.4 10.6
电脑设备 0.6 3.5 3.7 12.3
机械 0.5 1.1 1.3 9.2
非耐久财 -0.6 0.3 0.5 17.1
石油 -2.8 0.9 2.1 25.4
整体销售 1.0 0.3 持平 15.2
耐久财 2.3 2.1 1.4 14.3
汽车 2.6 6.2 5.3 13.2
专业设备 1.6 0.7 0.1 5.8
电脑设备 0.8 2.7 2.5 6.7
机械 1.3 2.0 1.7 18.8
非耐久财 -0.1 -1.1 -1.1 15.9
石油 -0.7 -1.9 -1.5 35.8
(以10亿美元计) 8月 7月 (前值) 10年8月
库存 464.32 462.40 462.41 406.01
耐久财(耐用品) 271.64 268.58 268.23 241.52
汽车 43.56 41.66 41.29 36.15
非耐久财 192.68 193.83 194.18 164.49
(以10亿美元计) 8月 7月 (前值) 10年8月
销售 401.26 397.26 396.01 348.34
耐久财(耐用品) 183.37 179.22 177.97 160.37
汽车 28.98 28.24 28.00 25.61
非耐久财 217.89 218.05 218.04 187.97
库存/销售比 1.16 1.16 1.17 1.17 (完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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