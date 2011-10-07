《全球重要经济事件一览表》--10月7日-10月14日

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10月7日(五)
东京--日本首相野田佳彦的内阁将批准12万亿日圆的追加预算,以资助震後重建工作.
东京--日本央行货币政策会议(最後一天).
赫尔辛基--欧盟经济暨货币事务执委雷恩在一个研讨会上发表讲话(0700).
法兰克福--欧洲央行(ECB)公布欧元区银行业借贷情况调查报告(0800).
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就美国经济和金融能力发表讲话(1445).
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在德州A&M零售业峰会上作"有关经济的报告"(1330).
10月8日(六)
巴黎--法国总统萨科齐会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德(1000).
10月9日(日)
柏林--德国总理梅克尔会见法国总统萨科齐,讨论10月17日展开的欧盟峰会事宜(1500).
10月10日(一)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在CEBR/皇家经济学会发表演讲,题为"货币政策与金融混乱".
芝加哥--美国众议院金融服务委员会主席巴克斯(Spencer Bachus)就抵押贷款融资行业的现状发表讲话.
10月11日(二)
东京--日本央行公布月报.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月度报告.
维也纳--政府预算委员会会议(1000).
都柏林--欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行官员访问爱尔兰,对纾困计划的执行进行检查.
纽约--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在GAIM-GMA会议上作主旨发言(1500).
10月12日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月20-21日会议记录(1800).(注:自原定日期10月11日推後)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)针对外汇市场的高频交易发表讲话(0400).
都柏林--爱尔兰银行业联合会年会.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将发表讲话(0730).
里加--欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行年会上发表讲话.
伦敦--欧洲央行总裁特里谢在欧洲金融市场协会发表讲话(1830).
费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在沃顿商学院赛缪・泽尔与罗伯特・鲁瑞房地产研究中心(Samuel Zell and Robert Lurie Real
Estate Center)就经济前景发表讲话(1730).
华盛顿--美国众议院金融服务委员会国际货币政策与贸易小组最终审定有关重新批准多边发展银行的议案(1400).
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望,包括首次冬季燃料前景展望(1600).
美国俄亥俄州阿克伦--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话(1715).
10月13日(四)
东京--日本央行公布9月6-7日货币政策会议记录.
法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0800).
蒙大拿州悉尼--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对(蒙大拿州)悉尼地区商界领袖发表讲话(1830).
费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在"平衡全球经济"节目上发表引言,主要内容为欧洲货币政策当前状况(1545).
华盛顿--美国众议院金融服务委员会的国际货币政策与贸易小组委员会举行听证会,检视美国房屋金融体系健康状况与全球金融稳定之间的关系(1400).
10月14日(五)
巴黎--20国集团(G20)财长级别会议(至10月15日).
都柏林--经济合作暨发展组织(OECD)发表爱尔兰经济调查报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍