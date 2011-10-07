〔欧元区政经〕法国与德国就纾困基金购买公债方面存在分歧--德国商报

企业并购：百利得(KSS)获选为日本高田重整案最后候选投资方--消息
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。
路透柏林10月7日电---据德国商报报导,德国和法国在欧洲金融稳定机构(EFSF)如何行使公债购买职能方面存在分歧.
该报在周五版报导中援引一位未具名欧盟高级外交官员称,法国不愿给EFSF在公债购买操作上设置指导规则.
该报称,理论上这将允许EFSF使用所有剩馀的财力购买单一欧元区国家的公债.EFSF已用于纾困爱尔兰和葡萄牙.
该报援引欧盟消息人士称,德国则希望设定购买每个成员国公债的限额,并给购买公债施加时间限制.
目前除了三个成员国之外,欧元区其他各国议会都已经通过欧元区官员7月达成强化EFSF职能的方案,该方案将允许EFSF给银行补充资本金、购买政府公债并向有困难的国家提供信贷.(完)
--编译 李春喜;审校 王冠中
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