〔标题新闻〕标普将Dexia集团核心银行评级调降一个级距,指因难以获取大额融资且需增加担保

企业并购：百利得(KSS)获选为日本高田重整案最后候选投资方--消息

路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。