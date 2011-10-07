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债券 | 2011年 10月 7日 星期五 10:07 BJT

〔标题新闻〕IMF支持ECB最近的流动性举措,数日内将完成对希腊贷款的最新审核--IMF发言人

* 注:国际货币基金组织(IMF)

欧洲央行(ECB)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E79512X]

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