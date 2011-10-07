〔日本政经〕政府计划本月推出一个重要的政策制定委员会--日经新闻

路透东京10月7日电---日本经济新闻周五报导称,日本政府计划在本月发起一个由政府和民间人士共同参与的委员会,以制定涉及经济、贸易和能源等广泛领域的长期政策.政府希望该委员会能在治理国家方面能发挥重要影响.

报导援引一位政府高层官员的言论称,这个国家策略委员会将有约12位成员,可能包括三到五位内阁大臣,含国家战略大臣和财务大臣等.此外,日本央行总裁白川方明和一些商业游说团体与学术界的代表料也将加入委员会.首相野田佳彦将担任委员会的主席.

该委员会将取代民主党自2009年掌权以来所召开的各种形式的会议,并可能采取一种自上而下的政策决断机制,类似于之前执政的自由民主党曾经推出的高级别委员会.

新成立的委员会料将成为政府和央行之间进行政策讨论的一个常规平台,从而弥补民主党掌权以来的一个管理运作的空隙.

日本内阁官房长官藤村修表示,该委员会最早将在下周就召开首次会议,讨论是否加入美国主导的自由贸易动议--跨太平洋夥伴关系(TPP)协定的谈判.(完)