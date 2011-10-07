〔全球经济〕欧债危机对全球经济复苏构成风险--美国财长盖特纳

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透华盛顿10月6日电---美国财政部长盖特纳周四敦促欧洲方面支持该地区的援救基金,并警告称,欧洲债务危机恶化可能会严重损害美国经济.
"欧洲如此之大,与美国及全球经济的联系如此密切,因此若是欧洲爆发严重危机,就可能挫伤信心和抑制需求,从而造成严重的伤害,"盖特纳对美国参议院金融委员会谈到.
越来越多的经济学家预计,这场危机将会令欧元区陷入衰退,进一步拖累美国经济复苏本已脆弱的步伐,威胁到奥巴马总统明年连任的胜算.
"最紧要的是,确保承受压力的政府和金融系统能够获得更加强有力的金融增援,"盖特纳谈到.
2008-09年金融危机以来,美国银行业者一直在提升资本水平.盖特纳称,全球监管当局将尽其所能,以确保欧洲银行业亦符合巴塞尔银行监管委员会所要求的更高的资本水平.
盖特纳承认,该国金融稳定监管委员会(Financial Stability Oversight Council)在预测银行系统未来面临的风险时能力有限.该委员会于2010年7月成立,负责辨别金融系统所面临的风险.该委员会集合了美国多个机构的顶级金融监管人员.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。