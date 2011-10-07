〔全球经济〕欧债危机对全球经济复苏构成风险--美国财长盖特纳

路透华盛顿10月6日电---美国财政部长盖特纳周四敦促欧洲方面支持该地区的援救基金,并警告称,欧洲债务危机恶化可能会严重损害美国经济.

"欧洲如此之大,与美国及全球经济的联系如此密切,因此若是欧洲爆发严重危机,就可能挫伤信心和抑制需求,从而造成严重的伤害,"盖特纳对美国参议院金融委员会谈到.

越来越多的经济学家预计,这场危机将会令欧元区陷入衰退,进一步拖累美国经济复苏本已脆弱的步伐,威胁到奥巴马总统明年连任的胜算.

"最紧要的是,确保承受压力的政府和金融系统能够获得更加强有力的金融增援,"盖特纳谈到.

2008-09年金融危机以来,美国银行业者一直在提升资本水平.盖特纳称,全球监管当局将尽其所能,以确保欧洲银行业亦符合巴塞尔银行监管委员会所要求的更高的资本水平.

盖特纳承认,该国金融稳定监管委员会(Financial Stability Oversight Council)在预测银行系统未来面临的风险时能力有限.该委员会于2010年7月成立,负责辨别金融系统所面临的风险.该委员会集合了美国多个机构的顶级金融监管人员.(完)