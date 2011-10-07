美国指责中印向WTO瞒报补贴项目

(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月6日电---美国周四指责中国违反世贸组织(WTO)规则，称中国未按WTO规定公布近200个政府补贴项目。
美国贸易代表柯克(Ron Kirk)还表示，印度也瞒报了50个这样的补贴项目，美国已向WTO提交了中印两国类似补贴项目的“大量信息”。
柯克在声明中称：“这种情况是不能容忍的。”
“WTO的每个成员国都需要定期汇报补贴项目……由于中国和印度未能履行其各自的义务，所以我们必须采取行动。”
他说，中国在五年多的时间未向WTO通报过其补贴项目，而印度则是在近十年中首次通报，但却瞒报了很多项目。
柯克称：“缺乏透明度严重限制了WTO成员国确保各自政府按规则办事的能力。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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