〔路透调查〕欧洲央行料即将降息,因经济面临的风险加剧

* 欧洲央行料降息25个基点,可能在12月,早于上周的预估

* 欧洲央行料在明年第一季再度降息,至1.0%

* 41名受访者中有31名认为,新举措不足以阻止货币市场恶化

路透伦敦10月6日电---路透调查结果周四显示,由于欧元区经济面临的威胁日益增大,欧洲央行(ECB)将在数月内降息,可能在2012年初逆转今年稍早的两次升息.

这次调查是在欧洲央行宣布维持利率于1.5%不变後进行的,逾访问了50名分析师.中值预估显示,欧洲央行下次行动将是降息的可能性为78%,略高于一周前预估的70%.

8人预计下月就会降息,但在预测将会降息的人中,大多数认为会在12月.

"经济前景仍然有很高的不确定性,而且下行风险加重,"欧洲央行总裁特里谢在记者会上表示.这将是其任内的最後一次记者会.

特里谢讲话基调的变化,以及债务危机加剧和显示欧元区经济停滞的数据,都增强了认为现在应该下调利率的观点.

目前的普遍看法是,11月或12月将降息25个基点,明年初再降25个基点,届时利率将降到1.0%,然後维持到2013年.

"会後声明的基调相当温和,为数月内降息埋下了伏笔,"法国巴黎银行的分析师Clemente De Lucia表示.

实际上,意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)将接替立场强硬的特里谢,届时可能采取更加温和的立场.

货币市场反映出11月降息的可能性为50%,预期12月降息25个基点.经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,欧洲央行应该降息以避免经济衰退.

**欧洲央行将向银行业者提供资金**

为了帮助银行业者抵御不断恶化的欧洲债务危机和银行间市场紧张状况,欧洲央行再次向商业银行业者伸出援手,将在本月和12月进行两次融资操作,向银行提供一年期资金.

41名受访分析师中,有31名认为最新的注资举措仍不足以阻止货币市场状况的恶化.

欧盟(EU)周四加强扶助疲弱银行业者的努力.美国总统奥巴马敦促欧洲领导人加快行动解决主权债务危机.这场危机正在威胁全球经济复苏. [ID:nCN2007239]

欧洲央行在4月和7月分别升息25个基点.上月欧元区通胀率意外升至3.0%,远高于2%的目标上限.这可能阻止了欧洲央行在周四采取降息行动.(完)