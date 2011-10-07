〔路透调查〕澳元及新西兰元料将从近期深度跌幅中回升

路透悉尼10月7日电---澳元料将从近期深度跌幅中反弹,在未来几个月重回平价水准,因国内利率偏高且经济表现强劲,尽管市场忧虑系统性银行危机与全球衰退.
本次调查约有45位分析师受访,预估澳元AUD=D4将在六个月後从0.96美元稳步回升至平价水准.
由于欧洲债务危机升级,澳元承受沉重压力.9月澳元跌近10%,为雷曼兄弟破产以来三年最大单月跌幅.澳元兑美元最新报0.9748,周二一度跌至一年低位0.9388.
本周稍早,澳洲央行维持利率在4.75%不变,但开启了降息的大门,最早或在下个月做出这样的决定,称如果未来通胀数据良好,将有实施刺激举措的空间.
不过分析师对高收益的澳元或快速反弹持乐观态度.受访者中有24位预期澳元将在12个月後高于平价水准,其中最乐观的法国巴黎银行认为会达到1.1800美元的纪录高位.
一项有41位分析师参与的调查显示,对商品敏感的新西兰元呈现类似走势,自8月创下30年峰值0.8842美元后,新西兰元跌约13%.
新西兰元NZD=D4一年後料从目前水准0.7600附近升至0.8000美元左右.由于当地经济正从年初大地震中恢复元气,这一升幅基本体现的是市场预期该国将升息来对抗通胀.
新西兰元最新报价为0.7708美元,本周稍早曾创下0.7470美元的六个月低位.(完)
--编译 石冠兰; 审校 戴素萍
更多 亚洲
企业结盟：丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车 与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。 日经报导称，两家公司可能最快在周一宣布协议。 日经称，合作还将涵盖开发和采购等领域，包括信息技术应用，以及国内外零部件资源共享。 铃木和丰田旗下大发汽车将继续以各自品牌出售汽车，以避免反垄断法相关风险。日经称两公司将合作设法避开触犯反垄断风险。 由于不在正常工作时间，丰田和铃木未立即对报导进行回应。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。