〔路透调查〕澳元及新西兰元料将从近期深度跌幅中回升

路透悉尼10月7日电---澳元料将从近期深度跌幅中反弹,在未来几个月重回平价水准,因国内利率偏高且经济表现强劲,尽管市场忧虑系统性银行危机与全球衰退.

本次调查约有45位分析师受访,预估澳元AUD=D4将在六个月後从0.96美元稳步回升至平价水准.

由于欧洲债务危机升级,澳元承受沉重压力.9月澳元跌近10%,为雷曼兄弟破产以来三年最大单月跌幅.澳元兑美元最新报0.9748,周二一度跌至一年低位0.9388.

本周稍早,澳洲央行维持利率在4.75%不变,但开启了降息的大门,最早或在下个月做出这样的决定,称如果未来通胀数据良好,将有实施刺激举措的空间.

不过分析师对高收益的澳元或快速反弹持乐观态度.受访者中有24位预期澳元将在12个月後高于平价水准,其中最乐观的法国巴黎银行认为会达到1.1800美元的纪录高位.

一项有41位分析师参与的调查显示,对商品敏感的新西兰元呈现类似走势,自8月创下30年峰值0.8842美元后,新西兰元跌约13%.

新西兰元NZD=D4一年後料从目前水准0.7600附近升至0.8000美元左右.由于当地经济正从年初大地震中恢复元气,这一升幅基本体现的是市场预期该国将升息来对抗通胀.

新西兰元最新报价为0.7708美元,本周稍早曾创下0.7470美元的六个月低位.(完)