〔日本股市〕早盘收高因对欧洲局势抱有希望,观望美国非农就业报告

路透东京10月7日电---日本股市日经指数周五早盘上涨,重新站上8,600点,为9月30日来首见,且有望连续第二天收高,因市场对欧洲金融业救助计划取得进展抱有希望.

但市场人士表示,在今日稍晚美国公布非农就业报告前,日股涨势受限.

索尼(6758.T)跌去3.3%至1,421日圆,此前野村控股将其评等从"买入"调降至"中性".该股成交量排名第四.

有关该公司接近达成收购Telefon AB LM Ericsson(ERICb.ST)所持双方合资企业股份的报导,也令索尼股价承压,因投资者对索尼如何为收购融资以及手机业前景感到担心.

大和住银投信首席投资组合经理Koichi Ogawa称:"尽管日股今天上涨,但这主要是反映海外形势的进展,就像是因欧洲局势或许在改善而感到松了口气,所以整体市场目前仍可谓低迷...人们不想在美国非农就业报告出炉前大举建仓,以防数据逊于预期,所以市场还在观望,等候欧洲重组银行资本计划以及防止希腊违约的举措有何进展."

日经指数.N225早盘收高1.1%至8,618.96点,逼近25日移动均线构成的阻力位8,657点.东证股价指数.TOPX上涨1.2%至745.35点.(完)