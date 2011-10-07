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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 16:37 BJT

〔表格〕英国9月PPI产出物价较上年同期增长6.3%,增幅高于市场预估

路透伦敦10月7日电---英国国家统计局周五公布:

* 9月PPI产出物价较前月增长0.3%,较上年同期增长6.3%(调查预估为增长6.2%)按年增幅为2008年10月以来最高

* 9月核心PPI产出物价较前月增长0.3%,较上年同期增长3.8%(调查预估为增长3.7%)按年增幅为2010年7月以来最高

* 9月PPI投入物价较前月增长1.7%,较上年同期增长17.5%(预估为增长16.9%)

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