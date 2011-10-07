〔表格〕英国9月PPI产出物价较上年同期增长6.3%,增幅高于市场预估

重温稿-美国股市：收高，受就业数据和银行股大涨带动
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透伦敦10月7日电---英国国家统计局周五公布:
* 9月PPI产出物价较前月增长0.3%,较上年同期增长6.3%(调查预估为增长6.2%)按年增幅为2008年10月以来最高
* 9月核心PPI产出物价较前月增长0.3%,较上年同期增长3.8%(调查预估为增长3.7%)按年增幅为2010年7月以来最高
* 9月PPI投入物价较前月增长1.7%,较上年同期增长17.5%(预估为增长16.9%)
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank) 准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。